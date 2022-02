Niedersachsen : Serie von Autobränden bei Stade: 28-Jähriger in Verdacht

Nach mehreren Autobränden bei Stade ist ein 28-Jähriger festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brannten in den vergangenen Tagen mehrere Wagen. Am Mittwochabend fiel einem Beamten auf einem Pendler-Parkplatz ein brennendes Auto auf, die Feuerwehr löschte es schnell. In Tatortnähe parkte ein verdächtiges Fahrzeug mit einem aus anderen Fällen bekannten 28-jährigen Stader. Unter dringendem Tatverdacht wurde er vernommen, wie es weiter hieß. Die Ermittlungen dauern an.

