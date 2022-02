Handball : SG-Trainer nach Kielce-Pleite sauer: „Nicht in Ordnung“

Trainer Maik Machulla hat nach der Niederlage der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League deutliche Worte gefunden. „Über dieses Spiel müssen wir reden“, sagte der 45-Jährige nach der 25:33-Heimpleite am Mittwochabend gegen den polnischen Meister KS Vive Kielce. Besonders die Schlussphase ging dem Flensburger Coach gegen den Strich. „Das ist nicht in Ordnung“, ärgerte sich Machulla.

Großen Anteil an der Flensburger Niederlage hatte Kielces Keeper Andreas Wolff. Der deutsche Nationaltorwart kam auf insgesamt 16 Paraden, wehrte dabei gleich drei Siebenmeter ab. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung“, sagte Wolff nach der Partie. Schließlich habe er „hier nur selten gewonnen“. In der Tabelle der Gruppe B bleiben die Flensburger mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.