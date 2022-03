Deutscher Wetterdienst : Sonnenschein am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Heiter bis sonnig wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen am Wochenende. Die kommenden Tage stehen unter Hochdruckeinfluss, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Am Samstag soll es viel Sonnenschein geben bei Temperaturen bis zu 14 Grad. Abends seien an der Südgrenze des Landes Schauer möglich. Am Sonntag bleibt es zunächst ebenfalls sonnig. Allerdings nimmt nach Angaben des DWD der Wind zu und die Temperaturen sinken um ein Grad. Sonnig ist auch die Aussicht auf die kommende Woche. Dabei steigen die Temperaturen. Am Montag könne Nordrhein-Westfalen an der 20 Grad Marke kratzen, so die Meteorologin.

