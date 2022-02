Fussball : St.-Pauli-Trainer Schultz: Keinen Top-Favoriten auf Aufstieg

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli erwartet in der 2. Fußball-Bundesliga einen heiß umkämpften Aufstiegskampf bis zum letzten Spieltag. „Die Tabelle ist so eng beisammen. Bei den ersten sechs Mannschaften kann sich alles innerhalb eines Spieltages oder sogar eines Tages in eine andere Richtung drehen. Es ist zu früh, von den ersten sechs Mannschaften einen Top-Favoriten herauszupicken“, sagte der 44-Jährige am Freitag. „Entschieden wird das Ganze irgendwann, wenn es auf die Zielgerade geht. Wenn man dann noch dabei ist, kann das eine schöne Endrunde werden.“

Der FC St. Pauli führt derzeit mit 41 P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.