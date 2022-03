Ermittlungen : Staatsanwaltschaft: Mann am Michel wurde ermordet

Nach dem Fund eines Toten in der Nähe des Hamburger Michels hat die Polizei intensiv ermittelt. Bereits am Tag danach konnten die Ermittler einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 46-Jährige sitzt nun in Haft und muss sich schwersten Vorwürfen stellen.

Der nahe dem Hamburger Michel gefundene Tote wurde nach Erkenntnissen der Hamburger Staatsanwaltschaft ermordet. Der Täter habe dem 62-Jährigen mit einem Messer wuchtig in den Hals gestochen, sagte die Pressesprecherin der Ermittlungsbehörde, Liddy Oechtering, am Mittwoch. Gegen den am Dienstagmorgen festgenommenen Tatverdächtigen habe das Amtsgericht ...

