Hamburg : Stadtreinigung Hamburg ruft zu stadtweiter Putzaktion auf

Frühjahrsputz in der Hansestadt: Die Stadtreinigung Hamburg hat unter dem Motto „Hamburg räumt auf!“ zu einer stadtweiten Putzaktion aufgerufen. Vom 25. März bis 3. April können Freiwillige in Hamburg Abfall sammeln und erhalten zu diesem Zweck kostenlos Handschuhe und Müllsäcke, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Während der Aktionswoche seien auch ungewöhnliche Putz-Events geplant, beispielsweise Mülltauchen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.