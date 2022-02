Politik : Sterbebegleitung in Pandemie: EKD-Chefin selbstkritisch

Die neue EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus hält den Kurs der Evangelischen Kirche in der Pandemie insgesamt für richtig, räumt aber auch Fehler ein. Zum Thema Sterbebegleitung sagte die Theologin dem Magazin „Cicero“: „Ich selbst wäre im Rückblick gern von Anfang an deutlicher und stärker dafür eingetreten, dass Menschen in diesen Grenzsituationen des Lebens nicht allein bleiben.“ Wer stirbt, wünsche sich den Sohn oder die Tochter, die Eltern, die Ehefrau oder den Partner an seinem Bett. „Hier waren wir - so schätze ich es im Rückblick ein - womöglich zu vorsichtig“, sagte die 59-Jährige. Im Nachhinein bereue sie es, nicht laut für verantwortliche Ausnahmeregelungen eingetreten zu sein, die es inzwischen gebe.

Kurschus ist auch Präses der Evangelisc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.