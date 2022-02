Umweltverschmutzung : Studie warnt vor Plastikflut im Meer

Die EU hat bereits den Gebrauch von Plastiktüten und Einweggeschirr eingeschränkt. Die Plastikflut in den Ozeanen ist aber noch längst nicht gestoppt, wie eine Studie zeigt.

Der Umweltverband WWF warnt vor dramatischen Folgen des zunehmenden Plastikmülls in den Meeren. Die Plastikverschmutzung habe in den vergangenen Jahrzehnten exponentiell zugenommen, erklärte der WWF unter Berufung auf eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Für die Meta-Studie im Auftrag der Umweltorganisation wertete das Institut 259...

