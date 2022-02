Niedersachsen : Sturm weht Metallteile von einem Dach

Der Sturm hat in Laatzen bei Hannover große Metallteile vom Dach eines Mehrfamilienhauses gelöst und quer über die Straße geweht. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, hätten Anwohner die Teile bereits auf dem Fußweg abgelegt gehabt, teilte die Feuerwehr Laatzen am Samstag mit. Der Ort wurde großräumig abgesperrt, die Straßenbahn durfte an der Stelle nicht mehr fahren. Mehrere Trapezbleche hatten sich den Angaben zufolge gelöst, immer wieder fielen kleinere Trümmerteile auf den Fußweg, die Straße und die Gleise der Stadtbahn.

