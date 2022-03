Köln : Teure Luxusuhr mit Falschgeld bezahlt: Betrüger-Paar gesucht

Die Polizei sucht ein Betrüger-Paar, das eine teure Luxusuhr mit einem fünfstelligen Falschgeldbetrag gekauft und damit einen 50 Jahre alten Kölner übers Ohr gehauen hat. Das vermeintliche Geschäft sei bereits Mitte November vergangenen Jahres in einem Kölner Vier-Sterne-Hotel abgewickelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 50-Jährige hatte die Uhr zuvor in einem Online-Verkaufsportal inseriert. Erst als die vermeintlichen Käufer verschwunden waren, hätten der 50-jährige und ein von ihm für den Verkauf zur Hilfe gebetener Freund bemerkt, dass es sich bei dem ihnen übergebenen Geldbündel um „Euro-Blüten“ handelte.

Die Polizei veröffentlichte Bilder von dem Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera, die allerdings sehr unscharf sind. Fotos von der Frau gibt es nicht. Sie soll 1,60-1,65 Meter groß, schlank und etwa 25 Jahre alt sein. Laut Polizei hat sie dunkle Augen, dunkle schulterlange Haare und trug zur Tatzeit eine weiße Bluse und einen Blazer....

