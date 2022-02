Schleswig-holstein : Toter auf Grundstück in Glinde gefunden: Ermittlungen laufen

Auf einem Grundstück in Glinde im Kreis Stormarn ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Identität des Toten, der am Dienstagabend entdeckt worden sei, sei bereits geklärt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt” berichtet, bei dem Toten handele es sich um einen 65 Jahre alten Mann aus Glinde, der am Dienstag als vermisst gemeldet worden sei. Er habe in einem Stacheldraht verheddert auf dem Grundstück gelegen. Die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben....

