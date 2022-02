Weitere-sportarten : Towers-Spieler auf Basketball-Länderspielreise

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers stellt in der anstehenden Länderspielpause in Justus Hollatz und Maik Kotsar zwei Spieler für ihre Nationalmannschaften ab. Aufbauspieler Hollatz reist zum deutschen Team, Center Kotsar zur Auswahl Estlands.

Beide Mannschaften bestreiten je zwei Spiele (25. und 28. Februar) in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft, die im kommenden Jahr in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgespielt werden soll. Deutschland trifft zweimal auf Israel, Estland auf Polen. In der Gruppe D führen die Israelis vor den Deutschen und den Esten....

