Hamburg-Eidelstedt : Trio nach Raub mit Schreckschusswaffe festgenommen

Die Polizei hat drei junge Männer festgenommen, die mit einem Schreckschussrevolver bewaffnet eine Wohnung in Hamburg-Eidelstedt ausgeraubt haben sollen. Zwei von ihnen müssten sich nun vor einem Haftrichter verantworten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die mutmaßlichen Täter sollen über eine Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen sein.

Der Wohnungsinhaber soll von einem 16-J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.