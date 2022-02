Niedersachsen : Über 100 Einsätze wegen Orkan „Ylenia“ im Landkreis Stade

Das Orkantief „Ylenia“ hat den Feuerwehren im Landkreis Stade seit dem frühen Donnerstagmorgen 136 Einsätze beschert. Am Vormittag waren über die Region verteilt 31 Feuerwehren im Einsatz, um umgefallene Bäume von Straßen oder Häusern zu räumen, wie der Landkreis mitteilte. Umgestürzte Bäume behinderten demnach den Berufsverkehr stark. Außerdem riss der Sturm Dachpfannen von den Dächern und warf Baugerüste um. Die Bahn hatte den Verkehr ab Neugraben in Richtung Stade schon eingestellt, als am Morgen ein Baum am Buxtehuder Bahnhof auf die Oberleitung und parkende Autos fiel.

Auch in Bremerhaven stürzten Bäume um -...

