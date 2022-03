Zum zweiten Mal : Unbekannte stößt Männer in Bielefeld gegen einfahrende Straßenbahnen

Bereits zum zweiten Mal soll in Bielefeld eine unbekannte Frau an Haltestellen wartende Fahrgäste gegen eine einfahrende Straßenbahn gestoßen haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll sie am Sonntag einen 21-Jährigen von hinten gegen eine einfahrende Bahn geschubst haben. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. An einer anderen Haltestelle soll sie dann am Dienstag einen 29-Jährigen in der gleichen Art attackiert haben. Dieser Mann blieb unverletzt. In beiden Fällen konn...

