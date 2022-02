Bremen : Vermutlich hochgiftige Spinne in Bremen aufgetaucht

In einem Container eines Bremer Großhandels ist eine vermutlich hochgiftige Spinne aus Übersee entdeckt worden. Das etwa 20 Zentimeter große Tier gehöre vermutlich der Familie der Bananenspinnen an, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mitarbeiter des Großhandels entdeckten die Spinne und fingen sie mit einem Karton ein. Polizisten ohne Angst vor den Achtbeinern hätten diesen dann in die Obhut einer Tierärztin gebracht.

Ob es sich tatsächlich um eine Bananens...

