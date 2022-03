Hamburg : Versuchter Raubüberfall: 19-Jähriger unter Verdacht

Weil er versucht haben soll, eine Tankstelle in Hamburg-Lokstedt zu überfallen, ist ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Die Beamten konnten den jungen Mann am Samstag kurz nach der Tat stellen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll der mutmaßliche Täter den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und einen 29 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Der Mitarbeiter sei durch einen Hinterausgang ins Freie gelaufen, er blieb demnach unverletzt. Der Tatverdächtige sei ohne Beute geflüchtet.

Der 19-Jährige soll den Angaben zufolge...

