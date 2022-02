Hamburg : Verurteilter Pädophiler an Flughafen verhaftet

Am Mittwochabend ist der Bundespolizei am Hamburger Flughafen bei einer Einreisekontrolle ein flüchtiger Pädophiler ins Netz gegangen. Der Mann sei mit einer Maschine aus Istanbul gekommen, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Eine Datenabfrage habe ergeben, dass er in Italien mit einem europaweiten Haftbefehl gesucht wird. Demnach war er dort 2019 wegen Vergewaltigung eines Kindes zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der Ägypter wurde den Angaben zufolge ins Untersuchungsgefängnis gebracht und wartet dort nun auf die Entscheidung zur Auslieferung an Italien.

