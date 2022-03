Brand : Vier Menschen bei Verpuffung in Lübeck verletzt

Bei einer Verpuffung in Lübeck sind vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen sei es beim Anzünden eines Ethanol-Kamins zu einer Verpuffung und einem Brand gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 41 Jahre alte Hausbewohnerin wurde mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Ehemann sowie die zwölf und vierzehn Jahre alten Kinder wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und vorsorglich in einer Klinik behandelt.

Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei schnell gelöscht. Die Doppelhaushälfte der Familie wurde bei der Verpuffung am Donnerstag aber so schwer beschädigt, dass sie vorübergehend nicht mehr bewohnbar ist. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf einen höheren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursac...

