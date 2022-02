Nordrhein-westfalen : Weiberfastnacht: 20-Jähriger von Kostümierten verletzt

Bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von elf kostümierten Personen ist ein 20-Jähriger an Weiberfastnacht in Mönchengladbach schwer verletzt worden. Der junge Mann habe der Polizei erklärt, dass er am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr im Stadtteil Giesenkirchen aus dieser Gruppe heraus angegriffen, geschlagen und auf dem Boden liegend getreten worden sei. Dann habe er sich von der Gruppe befreien und um Hilfe rufen können.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den möglichen Tätern blieb bislang erfolglos, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.