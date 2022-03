Schleswig-holstein : Weitere Zeugen im Prozess um Dreifachmord erwartet

Im Prozess um einen Dreifachmord gegen einen Zahnarzt aus Westensee in Schleswig-Holstein werden am Dienstag (ab 13.30 Uhr) weitere Aussagen vor dem Kieler Landgericht erwartet. Erster geladener Zeuge ist der Freund des Angeklagten, der Einzelteile einer der beiden mutmaßlichen Tatwaffen - eine Maschinenpistole vom Typ Uzi - unter anderem in der Förde versenkt haben soll.

Laut Anklage erschoss der Zahnarzt mit dieser Waffe am Vormittag des 19. Mai 2021 seine getrennt von ihm lebende Ehefrau und deren neuen Bekannten in Dänischenhagen, als sie sich am Eingang vor dessen Haus begrüßten. Danach soll er in Kiel einen gemeinsamen Bekannten des Ehepaares mit einer halbautomatischen Pistole getötet haben. Mit dieser Waffe stel...

