Wirtschaft : Wendland-Agentur sucht Fachkräfte: Mehr Zuzug durch Corona

Eine Leiterin des Rundlingsmuseums, Verkehrsplaner, Pflegekräfte und Ärzte sucht die Agentur Wendlandleben derzeit am dringendsten. Wer Interesse an einem Umzug in die dünn besiedelte Region hat, bekommt Hilfe bei der Suche nach Arbeitgebern, Kindergartenplatz und Wohnung.

Das Wendland ist eine der am dünnsten besiedelten Landstriche Deutschlands, die Pandemie hat das Zuzugsinteresse aber verstärkt. „Es gibt noch keine Studien zu Wanderungsbewegungen und Corona. Aus unserem Gefühl heraus ist das Interesse an der ländlichen Region gewachsen, weil das Homeoffice relevant geworden ist“, sagt Sigrun Kreuser, seit 2017 Projek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.