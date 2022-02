Schleswig-holstein : Weniger Kinder im Norden in Tagespflege

Die Zahl der in Tagespflege betreuten kleinen Kinder ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr zurückgegangen. 1844 Frauen und Männer kümmerten sich Anfang März 2021 in öffentlich geförderter Pflege um insgesamt 8065 Kinder Mädchen und Jungen, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Damit sank die Zahl der betreuten Kinder im Vorjahresvergleich um zwei Prozent. Nach mehreren Jahren des Wachstums gab es erstmals einen leichten Rückgang. Im mittelfristigen Vergleich von 2016 bis 2021 blieb ein Zuwachs um 15 Prozent. Von den betreuten Kindern waren 78 Prozent jünger als drei Jahre. 96 Prozent aller Tagespflegepersonen waren Frauen.

