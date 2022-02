Schleswig-holstein : Wind und mildes Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

An den Küsten in Norddeutschland ist es weiterhin stürmisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, können die Winde in Hamburg und Schleswig-Holstein ab dem Nachmittag Geschwindigkeiten von etwa 65 Stundenkilometern (Windstärke acht) erreichen. Ab Mittwochmorgen soll der Wind im Binnenland dann etwas nachlassen.

Am Dienstagnachmittag ziehe von der Nordsee her Regen auf bei Höchstwerten von sechs bis acht Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehe der Regen dann wieder ab und es gebe nur noch einzelne Schauer. Die Tiefstwerte sollen bei etwa vier Grad liegen. Am Mittwoch erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein ein freundlicher Wechsel aus Sonne und W...

