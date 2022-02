Niedersachsen : Wolken und gebietsweise Wind in Niedersachsen

Das Wetter in Niedersachsen wird am Mittwoch stark bewölkt und teils windig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist an der Nordsee und auf den Inseln zeitweise mit Windböen zu rechnen, die im Laufe des Nachmittags nachlassen. Im Norden soll es zudem gelegentlich leicht regnen. Dabei werden milde Temperaturen von bis zu elf Grad erreicht. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wolkenreich und gebietsweise regnerisch. Die Temperaturen sinken auf etwa sechs bis vier Grad, im Harz auf bis zu drei Grad.

