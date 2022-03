Wetter : Wolken zum Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Nach einer sonnigen Woche soll das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bewölkt werden. In der Nacht auf Samstag ziehen von Westen dichte Wolkenfelder auf, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte. Vereinzelt gebe es Regen, meist bleibe es allerdings niederschlagsfrei. Bewölkt wird es nach Angaben des DWD am Samstag und Sonntag vor allem im Westen des Landes. Im Osten soll es zunächst sonnig bleiben. Die Temperaturen liegen am Samstag und Sonntag zwischen 12 und 15 Grad. Die Nächte bleiben verbreitet frostfrei. Lediglich im Bergland fallen die Temperaturen in den negativen Bereich, so der Meteorologe.

