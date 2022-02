Schleswig-holstein : Zeugen verfolgen Verdächtigen bis Festnahme durch Polizei

Zwei Brüder haben in Heide einen mutmaßlichen Einbrecher bis zur Festnahme durch die Polizei verfolgt. Der Verdächtige war einem 37 Jahre alten Mann am Freitag auf seinem Grundstück aufgefallen. Er habe angegeben, nach einem bestimmten Gebäude zu suchen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 37-Jährige folgte dem Verdächtigen gemeinsam mit seinem Bruder bis zu einer Berufsschule. Dort nahm die Polizei einen 36 Jahre alten Mann fest, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er trug zwei Computer und eine Softairpistole bei sich, die ihm nicht gehörten.

