Niedersachsen : Zwei Brüder wegen versuchten Mordes in Haft

Gut fünf Monate nach einem Messerangriff in Bremen hat die Polizei zwei Brüder unter dem Verdacht des versuchten Mordes verhaftet. Spezialeinsatzkräfte nahmen die 20 und 21 Jahre alten Männer am Montag in Lemwerder im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch fest. Als Hintergrund der Tat vom 1. September 2021 werden Streitigkeiten im Drogenmilieu vermutet, wie die Polizei mitteilte.

Damals waren die Brüder und zwei weitere Männer aneinandergeraten. Ein Verdächtiger habe die 21 und 22 Jahre alten Kontrahenten mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die Brüder raubten eine Tasche ihrer Opfer und flohen. Die Tat sei gemeinschaftlich begangen worden, sagte ein Polizeisprecher. Der genaue Tatanteil jedes Einzelnen müsse nun bei Ve...

