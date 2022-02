Hamburg : Zwei Männer mit Stichverletzungen gefunden: Täter flüchtig

Auf einem Gehweg in Hamburg-Winterhude haben Passanten am Freitagabend zwei junge Männer mit Stichverletzungen gefunden worden. Für einen 22-Jährigen habe Lebensgefahr bestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der andere Mann im Alter von 23 Jahren habe eine Verletzung am Bein erlitten. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter sei geflüchtet. Die Polizei fahndete mit zwölf Funkstreifenwagen, ohne einen Verdächtigen festzunehmen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Mordkommission geht davon aus, dass sich die Tatbeteiligten kannten. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.