Hamburg : Zwei Verletzte bei Brand in Hamburger Mehrfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus sind in der Nacht zu Freitag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Hamburger Polizei am Freitag mitteilte, habe eine Matratze im Keller des Hauses auf der Brahmfelder Chaussee aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die beiden Verletzten kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Neun weitere Menschen rettete die Feuerwehr, die dazu auch ihre Drehleiter einsetzte.

Das Haus sei weiterhin bewohnbar, ein Feuerwehrsprecher bestätigte, dass die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. ...

