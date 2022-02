Politik : Zweites Schulhalbjahr startet in Niedersachsen

Nach ein paar freien Tagen beginnt am Mittwoch für die rund 1,1 Millionen Schüler in Niedersachsen das zweite Schulhalbjahr. Bei einer Pressekonferenz in Hannover will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch (10.45 Uhr) darüber informieren. Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres verschärft sich die tägliche Testpflicht im Bundesland.

Nun sind nur noch Kinder und Jugendliche ausgenommen, die auch eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder doppelt geimpft und von einer Covid-Infektion genesen sind. Bislang reichten zwei Impfungen aus, um von der Testpflicht befreit zu sein. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben etwa 27 Prozent der 12- bis 17-Jährigen im Bundesland ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.