Zwei weitere Shows : Thomas Gottschalk moderiert 2022 und 2023 „Wetten, dass...?“

von Marie Busse

17. Januar 2022, 13:09 Uhr

Auch in diesem und im nächsten Jahr wird Entertainer Thomas Gottschalk "Wetten, dass...?" moderieren. Das gab das ZDF am Montag bekannt.

Der Showklassiker "Wetten, dass..?" im ZDF kehrt auch in diesem und im nächsten Jahr zurück. "Thomas Gottschalk wird auch 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe der ZDF-Erfolgsshow moderieren", teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mit. Im November 2021 hatte es bereits nach langer Pause eine Sonderausgabe der Kultshow gegeben, die vor Jahren abgesetzt worden war.

ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann sagte: "Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk haben wir uns dazu entschlossen, die Geschichte von "Wetten, dass..?" weiterzuschreiben." Ab sofort seien wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen."

Wettvorschläge können eingereicht werden

Die nächste Sendung soll es im Herbst dieses Jahres geben. Ein genaues Datum und den Ort hat der Sender noch nicht genannt. Wettideen können hier eingereicht werden.

"Wetten, dass...? gehörte jahrelang zu den erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen. Das Ende – erst für Gottschalk, dann für die Show – kam allerdings vollkommen unvermittelt mit dem Unfall von Samuel Koch, der sich bei einer Wette vor laufenden Kameras so schwer verletzte, dass er seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Nachdem Gottschalk im Dezember 2011 nach insgesamt 22 Jahren als Moderator abdankte, sprang Markus Lanz ein. Aber da war die im Dezember 2014 endgültig eingestellte Show sowieso bereits auf einem Tiefpunkt angelangt und galt als nicht mehr zeitgemäß.