Strenge Regeln an Bord : „Traumschiff“-Dreh ohne Harald Schmidt: Ist er immer noch ungeimpft?

von Ankea Janßen

16. Januar 2022, 13:24 Uhr

Um seinen Corona-Impfstatus macht Harald Schmidt ein Geheimnis. Bei den aktuellen "Traumschiff"-Dreharbeiten ist der Entertainer nicht dabei. Ein Hinweis darauf, dass er weiterhin ungeimpft ist?

Seit 2009 spielt Harald Schmidt den "Traumschiff"-Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle. Bei den aktuellen ZDF-Dreharbeiten für die Oster-Folge (4. April, 20.15 Uhr) in Bremerhaven und Emden ist der Entertainer allerdings nicht dabei. Gerüchten zufolge könnte das an den strengen Impfvorschriften liegen, die an Bord gelten.

Auf dem Traumschiff gilt die 2G-Regel

Denn: Auf der MS Artania des deutschen Reiseveranstalters Phoenix Reisen müssen alle Passagiere inklusive Schiffbesatzung vollständig gegen Corona geimpft und geboostert sein. Dass Schmidt in diesem Jahr nicht zur Crew zählt, könnte Aufschluss über seinen Impfstatus geben, zu dem er sich bisher nicht eindeutig äußert.

So hatte Schmidt im letzten Sommer noch verlauten lassen, sich nicht impfen zu lassen. In einem "Zeit Online"-Artikel nannte er als Grund: "Als Ungeimpfter empfinde ich die Aussicht, nicht ins Theater, Kino und Museum zu müssen, als eindeutige Verbesserung meiner Lebensqualität. Restaurant brauch ich auch nicht, ich ess eh lieber Fleischsalat direkt ausm Becher, während ich Netflix gucke."

Persönliches Interview wegen Schmidts Impfstatus nicht möglich?

Zudem soll ein Interview mit der "Neuen Züricher Zeitung" nicht persönlich in einem Hotel stattgefunden haben, weil Schmidt weder geimpft noch genesen sei. Auf eine Frage des Journalisten diesbezüglich, antwortete der 64-Jährige: "Dass ich nicht geimpft sei, das behaupten Sie einfach so, und ich lasse das mal so stehen. Mittlerweile habe ich mir eine Olaf-Scholz-Formulierung überlegt: ‚Ich bin auf einem guten und vernünftigen Weg, 2G zu erfüllen.‘ Das lässt alles offen." Schmidt gilt als bekennender Hypochonder, bezeichnet dies aber als Gerücht.

Dreh-Pause beim "Traumschiff": Das ist laut Schmidt der Grund

Gegenüber der "Bild"-Zeitung betonte der Entertainer, seine Dreh-Pause habe nichts mit seinem Impfstatus zu tun, sondern mit dem norddeutschen Wetter. Er sei sofort wieder an Bord, wenn es in wärmere Gefilde gehe. "Das haben wir gemeinsam in verschmuster Runde im August im Bremerhaven besprochen", sagte er. "Südsee, Neuseeland, Singapur. Mein geliebtes ZDF weiß, dass es für mich in unseren Breiten jetzt im weißen Höschen zu frisch ist." Doch auch gegenüber dem Boulevardblatt legte er die Karten bezüglich einer Corona-Impfung nicht offen: "Echt jetzt, ich würd’s der 'Bild' sagen. Aber dieser knüppelharte Datenschutz..."

Ein ZDF-Sprecher sagte auf "Bild"-Anfrage: "Die Rolle des Oskar Schifferle ist im Drehbuch von 'Das Traumschiff – Mauritius' nicht vorgesehen, somit spielt Harald Schmidt in der aktuell gedrehten Folge nicht mit. Bereits in den vergangenen Jahren war Harald Schmidt nicht in jeder 'Traumschiff'-Folge zu sehen."