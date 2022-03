Raketentreffer in der Ukraine : 15 Menschen sterben bei russischem Angriff auf Mykolajiw

Mit einer Rakete beschoss die russische Armee am Dienstag das Gebäude der Gebietsverwaltung von Mykolajiw. Der Angriff forderte zahlreiche Todesopfer, meldet die Ukraine.

Durch den russischen Raketentreffer im südukrainischen Mykolajiw am Dienstag sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 15 Menschen getötet worden. Das teilte der Gouverneur des Gebiets, Witalij Kim, am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Klaffendes Loch im Hochhaus Das Geschoss hatte am Vortag ein klaffendes Loch in das Verwaltungshochhaus geri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.