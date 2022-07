Haushalte mit niedrigen Einkommen sollen sogar noch weitere Hilfen erhalten. FOTO: IMAGO IMAGES/localpic up-down up-down Explodierende Strom- und Gas-Preise 400 Pfund Rabatt auf Energierechnungen: Wie die Briten mit der Krise umgehen Von dpa | 29.07.2022, 11:16 Uhr

Überall in Europa steigen die Energiekosten – auch in Großbritannien. Hier verkündete die Londoner Regierung nun einen Plan, der Millionen von Familien in den kälteren Monaten helfen soll.