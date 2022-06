Bei einem Raketenangriff sollen Russland zufolge 50 ukrainische Generäle getötet worden sein. FOTO: ANATOLII STEPANOV Krieg in der Ukraine Russland verstärkt Artillerieeinsatz bei Offensive im Donbass: Das geschah in der Nacht Von dpa | 20.06.2022, 07:07 Uhr

Im Osten der Ukraine wird weiter schwer gekämpft. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt zudem eine weitere Verschärfung der Gefechte voraus – und richtet seinen Blick auf ein wichtiges Treffen in dieser Woche. Was in der Nacht geschah und ein Ausblick auf den Tag.