Selenskyj hat sich vor seinem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (rechts) in das Gästebuch im Schloss Bellevue eingetragen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Treffen mit Steinmeier und Scholz Bei Deutschland-Besuch: Was Selenskyj ins Gästebuch des Bundespräsidenten schrieb Von dpa | 14.05.2023, 09:29 Uhr | Update vor 19 Std.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Deutschland angekommen, geplante Zwischenhalte sind Berlin und Aachen. Wie sein erster Staatsbesuch in der Bundesrepublik seit Beginn des Ukraine-Krieges verläuft – und was er zu sagen hat.