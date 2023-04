Boris Pistorius hat erklärt, wie er das Beschaffungswesen der Bundeswehr reformieren will. Archivfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Faktor Zeit hat oberste Priorität Pistorius ordnet neue Verfahren für Bundeswehr-Beschaffungen an: Das verändert sich Von dpa | 26.04.2023, 17:18 Uhr

Boris Pistorius will die Bundeswehr wieder auf Kurs bringen. Dadurch müssen jedoch Veränderungen bei der Beschaffung von Ausrüstung und Waffen her. Konkrete Punkte hat der Bundesverteidigungsminister am Mittwoch vorgestellt.