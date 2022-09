Der deutsche Staat soll alle Uniper-Anteile übernehmen. Symbolfoto: dpa/Sebastian Gollnow up-down up-down Angeschlagener Konzern Bund will Gasimporteur Uniper übernehmen – Diskussion um Gasumlage Von dpa | 20.09.2022, 16:42 Uhr | Update vor 52 Min.

Seit Monaten ist Deutschlands größter Gasimporteur Uniper in der Krise. Nach einer Finanzspritze durch den Bund will Deutschland das Unternehmen nun verstaatlichen. Was das bedeutet und welche Auswirkungen das auf die Gasumlage haben könnte.