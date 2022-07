Ukraine-Krieg - Selenskyj in Videoansprache FOTO: Ukrainian Presidential Office up-down up-down Ukraine-Krieg Das geschah in der Nacht: Selenskyj nennt Russland „Terrorstaat“ Von dpa | 15.07.2022, 08:28 Uhr

Immer wieder sterben Zivilisten durch russische Angriffe in der Ukraine. Deren Präsident fordert daher, die Verantwortlichen als Kriegsverbrecher anzuklagen. Was in der Nacht geschah.