Gaspipeline außer Betrieb Angeblicher Defekt bei Nord Stream 1: Was wir wissen – und was nicht Von dpa | 03.09.2022, 17:26 Uhr

Der verlängerte Lieferstopp durch die Gaspipeline hat die Energiekrise in Deutschland noch einmal verschärft. Während das Bundeswirtschaftsministerium versucht zu beruhigen, bleiben viele Fragen offen. Fest zu stehen scheint nur: An einen wirklichen Defekt glaubt niemand so richtig.