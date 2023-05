Bundeskanzler Olaf Scholz empfing den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Kanzleramt mit militärischen Ehren. Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Verleihung des Karlspreises Zu Besuch in Deutschland: Selenskyj fliegt mit Scholz nach Aachen Von dpa | 14.05.2023, 09:29 Uhr | Update vor 28 Min.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist seit dem frühen Sonntagmorgen in Berlin, am Nachmittag wird er in Aachen erwartet. Wie sein erster Staatsbesuch in Deutschland seit Beginn des Ukraine-Krieges verläuft – und was er zu sagen hat.