Charles Michel (l.), Präsident des Europäischen Rates, Wolodymyr Selenskyj (Mitte), Präsident der Ukraine, und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, sprechen nach einer Pressekonferenz im Rahmen des EU-Ukraine-Gipfels miteinander. Foto: dpa/Efrem Lukatsky up-down up-down Ukraine-Krieg EU-Beitritt: Selenskyj optimistischer denn je – das geschah in der Nacht Von dpa | 04.02.2023, 08:04 Uhr

Nach dem EU-Ukraine-Gipfel in Kiew hat Ukraine-Präsident Selenskyj große Hoffnung, dass konkrete EU-Beitrittsgespräche noch in diesem Jahr stattfinden werden. Die Vertretungen der EU stellen dagegen noch keinen baldigen Beitritt in Aussicht.