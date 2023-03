Die EU will der Ukraine eine Million neue Artilleriegeschosse liefern Foto: AFP/ARIS MESSINIS up-down up-down Russischer Angriffskrieg EU will Ukraine eine Million neue Artilleriegeschosse liefern Von dpa | 20.03.2023, 13:34 Uhr

Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Montag am Rande eines Treffens des EU-Außenminister in Brüssel.