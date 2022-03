Steigende Öl- und Gaspreise, gestörte Lieferketten und stehende Bänder in Fabriken: Der Krieg in der Ukraine macht alle Hoffnungen der Wirtschaft auf eine Erholung nach der Corona-Krise zunichte. Das Ifo-Institut hat 9000 Firmen befragt und wenige Lichtblicke gefunden.

Dem Bericht des Ifo-Instituts zufolge ist der Index für das Geschäftsklima im „Verarbeitenden Gewerbe“ so stark gefallen wie noch nie. Die Erwartungen der Unternehmen seien von Optimismus in einen deutlichen Pessimismus umgeschlagen. Im „Verarbeitenden Gewerbe“ beurteilte man den Geschäftsausblick demnach nun als „extrem unsicher“.

Dem Bericht des Instituts zufolge ist die Stimmung in der Deutschen Wirtschaft im März „eingebrochen.“ Wie die Statista-Grafik zeigt, ist der ifo-Geschäftsklimaindex im März auf 90,8 Punkte abgestürzt. Im Februar hatte der Wert für das Geschäftsklima noch bei 98,5 Punkten gelegen. Dem Wirtschaftsinstitut zufolge rechneten die Unternehmen in Deutschland mit harten Zeiten.

Ebenso hätte sich das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor merklich verschlechtert. Dem Institut zufolge sei das auf den Rückgang der Geschäftserwartungen zurückzuführen. Besonders in der Logistikbranche sei man in Sorge um die kommenden Monate. Ebenso stürzte der Erwartungsindikator im Handel so stark ab wie nie zuvor. Auch im Baugewerbe verzeichnete man deutlich pessimistischere Erwartungen.

Die aktuelle Geschäftslage der Unternehmen verschlechterte sich den Angaben zufolge in diesen Sektoren bisher allerdings nur wenig.

Ifo-Geschäftsklima wird durch monatliche Meldungen ermittelt

Der Gesamtindex für das Ifo-Geschäftsklima basiert auf monatlichen Meldungen von circa 9000 Unternehmen. Die meldenden Firmen stammen aus den Wirtschaftsbereichen des Verarbeitenden Gewerbes, des Dienstleistungssektors, des Handels und des sogenannten Bauhauptgewerbes.

Jeden Monat werden die Unternehmen gebeten, neben ihrer gegenwärtigen Geschäftslage auch die geschäftlichen Erwartungen für die nächsten sechs Monate mitzuteilen. Als Gesamtindikator wird aus der Geschäftslage und den Geschäftserwartungen dann monatlich das Geschäftsklima der deutschen Wirtschaft ermittelt.

(mit dpa)