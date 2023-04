Unter den Todesopfern in Slowjansk soll auch ein zwei Jahre altes Kind sein. Foto: dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Ashley Chan up-down up-down Selenskyj bekräftigt Nato-Beitritt Opferzahl nach Raketenangriff in Slowjansk steigt weiter – das geschah in der Nacht Von dpa | 16.04.2023, 07:51 Uhr

Nach dem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Slowjansk ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in diesem Zusammenhang erneut einen beschleunigten Nato-Beitritt seines Landes. Was in der Nacht geschah.