Eine Frau vor einem zerstörten Gebäude in Bachmut im Gebiet Donezk. FOTO: AFP/ARIS MESSINIS Krieg in der Ukraine Angst vor Kesselschlacht im Donbass, Ruf nach schweren Waffen - das geschah in der Nacht Von dpa | 25.05.2022, 07:08 Uhr

Droht im Osten der Ukraine eine Kesselschacht? Die russische Armee setzt die ukrainischen Verteidigungslinien im Osten immer mehr unter Druck. Was in der Nacht geschah und was heute erwartet wird.