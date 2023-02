Die Panzer des Typs Leopard 1 sind deutlich älter als die des Typs 2. Sie sind die ersten Kampfpanzer, der für die Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Symbolfoto: dpa/Constanze Emde up-down up-down Nach Lieferzusage für Leopard 2 Bundesregierung erteilt Ausfuhrgenehmigung für Leopard-1-Panzer Von dpa | 03.02.2023, 12:11 Uhr

Die Bundesregierung hat eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin.