Kanzler Scholz reist am Dienstag an die Nato-Ostflanke FOTO: dpa/Michael Kappeler Baltikum fordert mehr Schutz Nahe Kaliningrad: Kanzler Scholz besucht Soldaten der Nato-Ostflanke Von dpa | 07.06.2022, 07:22 Uhr

So nah war Kanzler Scholz Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs noch nie: Keine 200 Kilometer Luftlinie von der russischen Exklave Kaliningrad entfernt besucht er am Dienstag die an der Nato-Ostflanke stationierten deutschen Soldaten. Dabei muss sich Scholz auch der Kritik der baltischen Staaten an der deutschen Zurückhaltung bei Waffenlieferungen stellen.