Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in einer Videobotschaft emotional. Foto: Natacha Pisarenko/AP/dpa
Ukraine-Krieg im Überblick Selenskyj bewegt mit emotionaler Botschaft – das geschah in der Nacht Von dpa | 29.12.2022, 07:04 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wählt in einer Videobotschaft emotionale Worte. Von russischer Seite wurden am Mittwochabend mehrere Wellen von sogenannten Kamikaze-Drohnen auf verschiedene Ziele in der Ukraine gestartet. Die aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Überblick.